Fasulyeli ve zerdeçallı arpa şehriye çorba
8 kişilik
Malzemeler
1 su bardağı kuru fasulye
1 çay bardağı arpa şehriye
1 soğan
1 salçalık kırmızıbiber
5 su bardağı tavuk suyu
2 çay kaşığı zerdeçal
Tuz
Karabiber
2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
Hazırlanışı:
Kuru fasulyeyi bol suyla yıkayıp haşlayın ve suyunu süzün. Ayçiçeği yağını tencereye alıp ısıtın. Kıyılmış soğan ve küp kesilmiş biberi ekleyip orta ateşte kavurun. 5 su bardağı tavuk suyunu, tuzu, karabiberi ve zerdeçalı ilave edip kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra arpa şehriyeyi ve haşlanmış kuru fasulyeyi ilave edip orta ateşte pişirin. Servis yapın.
Fasulyeli ve zerdeçallı arpa şehriye çorbası artık hazır, afiyet olsun.