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Fasulyeli ve zerdeçallı arpa şehriye çorba

 8 kişilik
    Malzemeler
    1 su bardağı kuru fasulye
    1 çay bardağı arpa şehriye
    1 soğan
    1 salçalık kırmızıbiber
    5 su bardağı tavuk suyu
    2 çay kaşığı zerdeçal
    Tuz
    Karabiber
    2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı


    Hazırlanışı:
    Kuru fasulyeyi bol suyla yıkayıp haşlayın ve suyunu süzün. Ayçiçeği yağını tencereye alıp ısıtın. Kıyılmış soğan ve küp kesilmiş biberi ekleyip orta ateşte kavurun. 5 su bardağı tavuk suyunu, tuzu, karabiberi ve zerdeçalı ilave edip kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra arpa şehriyeyi ve haşlanmış kuru fasulyeyi ilave edip orta ateşte pişirin. Servis yapın. 
    Fasulyeli ve zerdeçallı arpa şehriye çorbası artık hazır, afiyet olsun.

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