Favalı Enginar tarifi
Malzemeler:
4 Enginar
1 su bardağı kuru bakla
1 su bardağı toz şeker
Yarım limon suyu
1 soğan
2 su bardağı su
Zeytinyağı
Yarım demet dereotu
Tuz
Hazırlanışı:
Soğanı yemeklik doğrayıp tencereye aktarın. Bakla, zeytinyağı, toz şeker ve suyu üzerine ekleyip yumuşayıncaya kadar pişirin. Blender ile baklaları püre haline getirin. İçine zeytinyağı ve ince kıyılmış dereotu karıştırın. Enginarları kısık ateşte 53-40 dakika pişirin. servis tabağına dizin. Favalardan birer yemek kaşığı alarak üzerine yerleştirin. Limon ve zeytinyağı dökerek servis yapın.