Favalı Enginar tarifi

Malzemeler:

4 Enginar

1 su bardağı kuru bakla

1 su bardağı toz şeker

Yarım limon suyu

1 soğan

2 su bardağı su

Zeytinyağı

Yarım demet dereotu

Tuz



Hazırlanışı:

Soğanı yemeklik doğrayıp tencereye aktarın. Bakla, zeytinyağı, toz şeker ve suyu üzerine ekleyip yumuşayıncaya kadar pişirin. Blender ile baklaları püre haline getirin. İçine zeytinyağı ve ince kıyılmış dereotu karıştırın. Enginarları kısık ateşte 53-40 dakika pişirin. servis tabağına dizin. Favalardan birer yemek kaşığı alarak üzerine yerleştirin. Limon ve zeytinyağı dökerek servis yapın.