Fırında izmir köfte tarifi

Malzemeler:

500 g köftelik dana kıyma

1 baş kuru soğan

1/2 demet maydanoz

1 adet yumurta

2 dilim ufalanmış kuru ekmek

Tuz, kırmızı toz biber, karabiber, kimyon, kekik

2 diş sarımsak

Kızartmak için sıvı yağ

1 kg patates

2 adet domates

4 adet biber

SOS İÇİN:

1,5 yemek kaşığı domates salçası, kekik, karabiber



Hazırlanışı:

Soğan ve sarımsağı ince ince doğrayın. Kıyma ve diğer malzemelerle birlikte yoğurma kabına alarak karıştırın ve yoğurun. Yoğrulan köfteyi 1 saat buzdolabında dinlendirin. Dinlenen köfteden ceviz büyüklüğünde parçalar alarak elde parmak şekli verin. Az bir sıvı yağ ile köfteleri bir ya da iki defa tavada çevirerek fırın tepsisine dizin. Elma dilim halinde kesilen patatesleri çok hafif kızartın ve tepsiye aldığımız köfteler ile sıra sıra dizin. Köfte ve patateslerin üzerine dilim domates ve biber yerleştirin. Salçalı sosa 3 kaşık zeytinyağı karıştırıp, patates ve köftelerin üzerine gezdirin. 200 derece fırında 30 dakika pişirin.