Fırında karnabahar mücver tarifi

Malzemeler:

1 kg karnabahar

2 büyük boy havuç

1 tatlı kaşığı tuz (haşlama suyu için)

1 limonun suyu

Yarım çay kaşığı rendelenmiş muskat

1 demet taze soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

Yarım demet taze nane

Yarım çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

200 gr rendelenmiş kaşar peyniri

1 su bardağı un

2 yumurta

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 yemek kaşığı susam

1 yemek kaşığı çörek otu

Servis için

1 kase süzme yoğurt

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı kuru kekik



Hazırlanışı:

Karnabaharı iri parçalara ayırıp bir tencereye alın. Havuçları da doğramadan, bütün bir şekilde tencerenin içine alın. Üzerini geçecek kadar su, muskat, 1 limonun suyu ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave edin. Orta ateşte, sebzeler hafif diri kalacak şekilde haşlayın. Sebzeler haşlanırken tüm yeşillikleri ince ince kıyın. Haşladığınız karnabaharı ve havuçları süzün. Havuçları rendeleyin. Karnabaharı çatalla iri taneli kalacak şekilde ezin ve oda ısısında soğumaya bırakın. Karnabahar ve havuçlar soğuyunca yoğurma kabına alın. Un dışındaki tüm malzemeyi ilave edin. Yoğurmaya başlayın. Kontrollü olarak unu azar azar ilave ederek köfte formu alacak şekilde bir kıvam ayarlayın. Elde ettiğiniz karnabahar mücveri hamurundan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzda köfte şeklinde yuvarlayıp elinizle yassılaştırın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. En son üzerlerine zeytinyağı gezdirin, susam- çörek otu karışımından serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Süzme yoğurda kuru nane ve kuru kekik ekleyerek karıştırın ve mücver ile birlikte servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.