Fırında sarımsaklı tavuk
4 kişilik
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Malzemeler
4 parça kalçalı tavuk but
8-10 diş sarımsak
8 taze patates
½ çay bardağı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Taze kekik dalları
Hazırlanışı
Tavuk butlarını fırın kabına yerleştirin.
Patatesleri iyice yıkayıp kabuklarını
soymadan dilimleyin ve tavukların aralarına
yerleştirin. Sarımsak dişlerini kabuklu olarak
ekleyin. Tuz, karabiber serpiştirip zeytinyağı
gezdirin. Taze kekik dallarını dizip üzerini
yağlı kağıt ile kapatın ve 190 derece
fırında kızarıncaya kadar pişirin.
Servis yapın.