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Fırında sarımsaklı tavuk

 4 kişilik   -
Malzemeler
4 parça kalçalı tavuk but
8-10 diş sarımsak
8 taze patates
 ½ çay bardağı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Taze kekik dalları

Hazırlanışı
Tavuk butlarını fırın kabına yerleştirin. Patatesleri iyice yıkayıp kabuklarını soymadan dilimleyin ve tavukların aralarına yerleştirin. Sarımsak dişlerini kabuklu olarak ekleyin. Tuz, karabiber serpiştirip zeytinyağı gezdirin. Taze kekik dallarını dizip üzerini yağlı kağıt ile kapatın ve 190 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Servis yapın.

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