Fırında taze sarımsaklı tavuk köfte tarifi

Malzemeler:

2 parça tavuk göğüs eti

8 dal taze sarımsak

Yarım demet maydanoz

2 kırmızı kapya biberi

1 çay bardağı zeytinyağı

Zerdeçal

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Üzeri için:

Taze kekik



Hazırlanışı:

Tavuk göğüs etlerini mutfak robotundan geçirip kıyma haline getirin ve geniş bir kaseye alın. İnce kıydığınız taze sarımsak, maydanoz ve kırmızı kapya biberi ilave edip karıştırın. Zeytinyağını ekleyip tuz ve baharatlarla tatlandırarak yoğurun. Harcı yağlı kağıt serili fırın tepsisine bastırarak yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Dilimleyip taze kekik ile süsleyerek sıcak servis yapın.