Fırında pişirildiğinde nefis bir lezzet oluyor.

Malzemeler:

500 g yer elması

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

2 çay kaşığı tuz



Hazırlanışı:

Kabuklarını soymadan, büyüklüklerine bağlı olarak ortadan 2’ye ya da 3’e bölün. Sarımsakların kabuklarını soyun ve ezin.Bir kasenin içinde zeytinyağı, sarımsak, kekik, karabiber ve tuzu karıştırın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Üzerine yer elmalarını aktarın. Hazırladığınız sarımsaklı, baharatlı zeytinyağını yer elmalarının üzerinde gezdirin.Elinizle harmanlayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.