Fırınlanmış yağlı biberler

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- kişilik -

Malzemeler

2 kg salçalık kırmızıbiber

500 ml zeytinyağı

2 baş sarımsak

3 dal taze kekik

Tuz



Hazırlanışı:

Biberlerin saplarını kesip uzunlamasına ikiye kesin ve çekirdeklerini temizleyin. İç kısmındaki kalın damarlı bölümleri bir bıçak yardımı ile keserek temizleyin. Biberleri yağlı kağıdın üzerine dizin. Her biber parçasının üzerine birer çay kaşığı zeytinyağı döküp kekik ve tuz serpin. Kabuklu sarımsakları biberlerin üzerine serpin. 180 derece fırında yumuşayıncaya kadar pişirin. Biberleri sarımsaklarla birlikte sterilize edilmiş kavanozlara tek tek yerleştirin. üzerini kapatacak kadar zeytinyağı ekleyin. Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp buzdolabında muhafaza edin. Dilediğiniz baharatla tatlandırıp servis yapın.