Gözlü köfte

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- kişilik -

Malzemeler

250 gr köftelik bulgur

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı isot

2 kahve fincanı zeytinyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

10 diş sarımsak

Tuz



Hazırlanışı

Bulguru derin bir kapta ıslatın. Un, tuz ve isotu ilave edin. Elinizi ara ara ıslatarak iyice yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarlayın. Ortalarına parmağınızla bastırarak çukur yapın. Geniş bir tencerede kaynayan suda 10 dakika haşlayın. Başka bir tencerede zeytinyağı, ezilmiş sarımsak ve biber salçasını pişirin. Bulgur köftelerini ilave edip 5 dakika karıştırarak pişirip servis tabağına alın. Afiyet olsun.