Guacomole soslu nachos tarifi

Malzemeler:

• 3 paket sade mısır cipsi

• 250 gr çedar peyniri

• 400 gr dilimlenmiş kaşar peyniri

• Yarım konserve Meksika fasulyesi

• 1 yemek kaşığı toz biber

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 adet kırmızı soğan

• Renkli çeri domatesler

• 150 gr dil peyniri

• 4-5 dal Frenk soğanı

• Jalepeno biberi

Beşamel sos için

• 2 yemek kaşığı tereyağı

• 1 yemek kaşığı sıvı yağ

• 1.5 yemek kaşığı un

• 1.5 su bardağı süt

• Karabiber

• Tuz

Guacomole dip sos için

• 3 adet avokado

• 1 adet büyük sert domates

• 1 adet küçük pembe soğan

• 2 diş sarımsak

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• Dilediğiniz kadar limon suyu

• Tuz



Hazırlanışı:

Mısır cipslerini fırın kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin ve her katın arasına baharatları, rende kaşarı ve cheddar peynirini ekleyin. 180 derecede ısıtılmış fırında 8 dakika tutun. Beşamel sos için tereyağını ve sıvıyağı bir tencerede ısıtın. Un ilave ettikten sonra kokusu çıkana kadar kavurun. 1.5 su bardağı süt ekledikten sonra hızlıca çırpın. Tuz ve karabiberi de ekledikten sonra 1-2 dakika daha ocakta pişirin ve soğumaya bırakın. Başka bir sos tenceresinde beşamel sosu, cheddar peynirini ve dil peynirini eriyene kadar pişirin. Fırından çıkardığınız nachos’un üzerine peynirli beşamel sosu, küp doğranmış soğanı, Meksika fasulyesini, frenk soğanını, jalepeno biberini ve domatesleri ekledikten sonra servis edebilirsiniz.



Sunum önerisi

Guacomole dip sos hazırlamak için avokadoları ikiye ayırın. Ortasındaki çekirdekleri aldıktan sonra kabuklarını soyun ve çatalla ezin. Sarımsakları dövüp, soğanları da incecik kıydıktan sonra ezilen avokadoya ekleyin. Domatesleri küp küp kesip ekleyin. Zeytinyağı, limon suyu ve tuz ilave ettikten sonra karıştırın.