Güveçte karalahana sarması nasıl yapılır?

Malzemeler

2 demet karalahana

50 g tereyağı

2 su bardağı et suyu

İç harcı için

2 soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

500 g yağlı kıyma

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı siyez bulguru

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı

İç harcı için yemeklik doğradığınız soğanları erittiğiniz tereyağında soteleyin. Kıyma, salçalar ve bulguru ilave edip karıştırın. Tuz ve karabiberle tatlandırıp ocaktan alın.

Karalahananın uzun saplarını kesip yapraklarını yıkayın ve kaynar suda hafif haşlayıp suyunu süzün. Haşlanmış lahanaları açıp içine hazırladığınız kıymalı harçtan koyun ve sarın. Karalahana saplarını güveç tencerenizin dibine yayın. Üzerine sardığınız dolmaları yerleştirin. Dolmaların üzerine küçük parçalara kestiğiniz tereyağı ve et suyunu ekleyip kısık ateşte pişirin. Ocaktan alıp sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

