Güveçte yapılan yemekleri çok seviyoruz.

Malzemeler:

500 g kuşbaşı kuzu eti

20 arpacık soğan

2 diş sarımsak

1 orta boy tatlı patates (Turuncu renk)

1 çay bardağı taze bezelye içi

100 g taze rezene

2 sivri biber

10-12 adet kiraz domates

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

1 dal taze biberiye

1 çay kaşığı renkli top biber

Hamuru için

500 g un

Bir tutam tuz

1 tatlı kaşığı kuru nane

Su (Kontrollü olarak ilave edilecek)

Semizotlu cacık için

1 demet semizotu

1 su bardağı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 közlenmiş kapya biber

Yarım demet taze nane (Kıyılmış)



Hazırlanışı:

Hamuru için unu, tuzu ve kuru naneyi harmanlayıp yoğurma kabına aktarın. Azar azar su ilave ederek sert bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Küçük boy güveçlere sırasıyla bir parça tereyağını, kabuğunu soyduğunuz arpacık soğanları, diş diş sarımsakları, elma dilimi şeklinde kestiğiniz tatlı patatesleri, rezeneyi, bezelyeyi ve irice doğranmış kuzu etini ve domatesleri bütün olarak yerleştirin. Üzerine tuzu serpin, küçük dal biberiyeyi ve renkli top biberleri de serpin. Güveçlerin üzeri için hazırladığınız hamurları, güvecinizin ağzını kapatacak büyüklükte açın. Kenarlarını elinizle bastırarak hava almamasını sağlayın. 160 dereceye ayarlı fırında, 1 saat pişirin. Yanına semizotlu cacık için çiçek çiçek ayrılmış semizotunu, iri parçalar halinde doğranmış kapya biberi ve kıyılmış yeşilliği süzme yoğurdun üzerine ekleyin. Karıştırıp servis tabağına aktarın. En son üzerine zeytinyağını dökün. Et yemeği ile birlikte servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.