Hamsili biber dolması
6 kişilik
50
Malzemeler
3 büyük kırmızıbiber
12 kiraz domates, yarıya bölünmüş
2 diş sarımsak, ince doğranmış
12 hamsi fileto, doğranmış
24 kapari
Taze kekik
Karabiber
Zeytinyağı
Keçi sütü peyniri veya beyaz peynir, ufalanmış
Taze fesleğen veya roka yaprakları
Hazırlanışı
Biberleri uzunlamasına ikiye bölün ve çekirdeklerini çıkarın. Kesilmiş tarafı üstte kalacak şekilde fırın tepsisine yerleştirin. Önce domatesleri, daha sonra sırasıyla; sarımsak, doğranmış hamsi ve kaparileri koyarak biberleri doldurun. Üzerlerini kekik ve karabiber ile çeşnilendirin ve biraz zeytinyağı gezdirin. Fırına koyup 30 dakika; biberin
kenarları kararmaya başlayana kadar pişirin. Daha sonra fırından çıkararak üzerlerine ufalanmış peynirleri serpin ve fırına tekrar koyup 10 dakika daha pişirin. Son olarak taze otlar ile süsleyin ve ekmek ile birlikte sıcak servis edin.