Harisa soslu tavuk

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Harisa soslu tavuk tarifi

4 kişilik -

Malzemeler

200 g kuşbaşı tavuk eti

Sosu için

2 tatlı kırmızıbiber

4 kuru kırmızı acı biber (çekirdekleri ile)

1 yemek kaşığı kimyon tohumu

2 çay kaşığı kişniş tohumu

2 çay kaşığı Karaman kimyonu tohumu

4 diş sarımsak

1/4 su bardağı domates salçası

Yarım su bardağı zeytinyağı

Tuz



Hazırlanışı:

Tavukları zeytinyağında kızartın. Sosunu hazırlamak için taze kırmızıbiberleri közleyin, çekirdeklerini çıkartın, kabuklarını soyun ve doğrayın. Baharatları kuru bir tavada orta ateşte kokuları yoğun bir şekilde gelmeye başlayana kadar kavurun. Kokusu iyice çıktıktan sonra ateşten alın. Kuru acı biberleri iri doğrayıp, doğrayıcı ile parçalayın. Kavrulmuş ve çekilmiş baharatları, közlenmiş biberleri, sarımsak ve salçayı da ekleyip doğrayıcıda homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Zeytinyağını ve tuzu da ekleyip tekrar karıştırın. Kızaran tavukları harisa sosla karıştırıp servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.