Kabak çekirdeği ve Frenk maydanozu ile süsleyebileceğiniz 'Havuç Çorbası' hem lezzetli hem besleyici!

Malzemeler

5-6 havuç

1 soğan

1 patates

4 yemek kaşığı Ayçiçek yağı

6 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

Rendelenmiş muskat

Üzeri için

100 ml krema

4 yemek kaşığı kabak çekirdeği içi

Karabiber

Frenk maydanozu



Hazırlanışı:

Havuç, soğan ve patatesin kabuklarını temizleyip küçük doğrayın ve geniş bir tencereye alın. üzerine ayçiçek yağı gezdirip orta ateşte 5-6 dakika kavurun. Sıcak suyu ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırın ve sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin. Ocaktan alıp pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirin. Servis kaselerine paylaştırın. Üzerlerine krema gezdirip kabak çekirdeği ve Frenk maydanozu ile süsleyin. Karabiber serpip sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.





