Havuç musakka

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6 kişilik

Malzemeler

1 kg havuç

250 gr yağlı kıyma

4 soğan

1.5 su bardağı et suyu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

Zeytinyağı





Hazırlanışı:

Havuçları temizleyip yuvarlak dilimler şeklinde doğrayın. Zeytinyağında kızartın. Soğanın kabuklarını soyup kıyın. Kıymayı tavaya alıp kendi yağında kavurmaya başlayın. Soğanı ekleyip kavurmaya devam edin. Tencereye bir sıra kıymalı harç ve bir sıra havuç dilimleri şeklinde malzemeyi dizin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Üzerine et suyunu gezdirip tencerenin kapağını kapatın. Yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Yemeği servis tabağına ters çevirip aktarın. Sıcak servis yapın.





