Ilık peynirli ve bal soslu salata tek başına öğün olacak kadar besleyici...

Malzemeler:

1 demet roka

1 demet kuzu kulağı

1 küçük salkım kiraz domates

2 salatalık

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık (Kavrulmuş)

100 g keçi peyniri

100 g beyaz peynir

100 g tulum peyniri

4 çorba kaşığı un

4 tatlı kaşığı galeta unu

2 yumurtanın sarısı

1 çorba kaşığı süt

2-3 çorba kaşığı sıvı yağ

Sosu için

3 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

2 yemek kaşığı bal

1 çorba kaşığı portakal suyu



Hazırlanışı:

Peynirleri çukur bir kapta rendeledikten sonra yoğurun ve mini top peynirler hazırlayın. Karışımı 4’e ayırın ve avucunuzda yuvarlayıp yassılaştırın. Her peynir topunu önce una, sonra sütle çırpılmış yumurta sarılı karışıma, en son da galeta ununa bulayın. Kızgın yağda kızarttıktan sonra tel bir süzgeç yardımı ile iyice süzün ve fazla yağının alınması için kağıt havlu üzerine aktarın. Yeşillikleri yıkayıp süzün ve elinizle irice doğrayın. Salatalıkları da istediğiniz şekilde doğrayın. Doğradığınız salataları geniş bir kapta harmanlayın. Sosunu ve dolmalık fıstıkları ekleyip tatlandırın. Servis tabağına aktarın, üzerine kızarttığınız keçi peynirini yerleştirin. Hemen servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.