İncir reçeli
İncir reçeli tarifi...
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Malzemeler
500 g incir
2 su bardağı su
500 g toz şeker
Yarım limonun suyu
3-4 karanfil
Hazırlanışı:
İncirlerin kabuğunu soyun. Tencereye alıp üzerini örtecek kadar su ekleyin. 5 dakika kaynatıp suyunu süzün. Tekrar su ekleyip kaynatın. Bu işlemi üç kez tekrarlayın. İncirleri süzgece alıp elinizle hafifçe bastırarak suyunu süzün. Başka bir tencerede 2 bardak su ile şekeri kaynatın. Şeker eridiğinde limon suyu ve karanfil ekleyip 15 dakika kaynatın. İncirleri ilave edip 20-25 dakika daha kaynatın. Şurup koyulaştığında ocaktan alın. Soğuyunca kavanoza doldurup kapağını kapatın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.