İncir reçeli

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İncir reçeli tarifi...

- kişilik -

Malzemeler

500 g incir

2 su bardağı su

500 g toz şeker

Yarım limonun suyu

3-4 karanfil



Hazırlanışı:

İncirlerin kabuğunu soyun. Tencereye alıp üzerini örtecek kadar su ekleyin. 5 dakika kaynatıp suyunu süzün. Tekrar su ekleyip kaynatın. Bu işlemi üç kez tekrarlayın. İncirleri süzgece alıp elinizle hafifçe bastırarak suyunu süzün. Başka bir tencerede 2 bardak su ile şekeri kaynatın. Şeker eridiğinde limon suyu ve karanfil ekleyip 15 dakika kaynatın. İncirleri ilave edip 20-25 dakika daha kaynatın. Şurup koyulaştığında ocaktan alın. Soğuyunca kavanoza doldurup kapağını kapatın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.