Isırgan otu çorbası nasıl yapılır? Pratik ve sağlıklı bir öneri için ısırgan otu çorbası tarifine göz atın.
Malzemeler
6 arpacık soğan
2 demet ısırgan otu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 su bardağı sebze suyu
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı krema
Üzeri için
1 haşlanmış yumurta
Taze soğan
Hazırlanışı:
Arpacık soğanlar ve ince kıydığınız ısırgan otunu zeytinyağında soteleyin. Sebze suyunu ilave edip 10 dakika kaynatın. Tereyağı ve kremayı ilave edip tereyağı tamamen eriyinceye kadar karıştırın. Üzerini küp doğradığınız haşlanmış yumurta ve ince kıydığınız taze soğanla süsleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.