Isırgan otu çorbası nasıl yapılır? Pratik ve sağlıklı bir öneri için ısırgan otu çorbası tarifine göz atın.

Malzemeler

6 arpacık soğan

2 demet ısırgan otu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı sebze suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı krema

Üzeri için

1 haşlanmış yumurta

Taze soğan



Hazırlanışı:

Arpacık soğanlar ve ince kıydığınız ısırgan otunu zeytinyağında soteleyin. Sebze suyunu ilave edip 10 dakika kaynatın. Tereyağı ve kremayı ilave edip tereyağı tamamen eriyinceye kadar karıştırın. Üzerini küp doğradığınız haşlanmış yumurta ve ince kıydığınız taze soğanla süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

