Ispanak soslu makarna

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Ispanak soslu makarna tarifi

4 kişilik -

Malzemeler

1 paket spagetti makarna

Ispanak sos için

1 demet ıspanak

50 g Antep fıstığı

30 g parmesan peyniri

1/3 çay bardağı zeytinyağı

3 diş sarımsak

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Üzeri için

Çeri domates



Hazırlanışı

Ispanakları iyice yıkayın. doğrayıcı ile parçalayın. üzerine tuz, çekilmiş karabiber, sarımsak, parmesan peyniri ve Antep fıstığını atıp doğrayıcıyı tekrar çalıştırın. Zeytinyağını yavaş, yavaş ekleyerek malzemelerin kıvama gelmesini sağlayın. Sosu ısıtarak haşladığınız makarnanızın üzerine döküp çeri domates ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.