Ispanak soslu makarna
Ispanak soslu makarna tarifi
4 kişilik
-
Malzemeler
1 paket spagetti makarna
Ispanak sos için
1 demet ıspanak
50 g Antep fıstığı
30 g parmesan peyniri
1/3 çay bardağı zeytinyağı
3 diş sarımsak
Tuz ve taze çekilmiş karabiber
Üzeri için
Çeri domates
Hazırlanışı
Ispanakları iyice yıkayın. doğrayıcı ile parçalayın. üzerine tuz, çekilmiş karabiber, sarımsak, parmesan peyniri ve Antep fıstığını atıp doğrayıcıyı tekrar çalıştırın. Zeytinyağını yavaş, yavaş ekleyerek malzemelerin kıvama gelmesini sağlayın. Sosu ısıtarak haşladığınız makarnanızın üzerine döküp çeri domates ile süsleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.