Çıtır çıtır nefis ıspanaklı kroket tarifi

Malzemeler:

1.5 su bardağı pirinç

1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

¼ su bardağı rendelenmiş eski kaşar peyniri

2 yumurta

3 yemek kaşığı un

1 diş sarımsak

2 tatlı kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

1 taze soğan

250 gr haşlanmış ıspanak

Kızartmak için

2 su bardağı galeta unu

2 yumurta

2 su bardağı ayçiçek yağı

Otlu yoğurt sos için

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı limon suyu

2 dal taze nane

2 dal dereotu

2 dal taze kekik

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Pirinci yumuşayıncaya kadar haşlayıp suyunu süzün. Birkaç kez soğuk sudan geçirerek durulayın. Suyu süzülmüş pirinci geniş bir kaba alın. İçine küp doğradığınız peynirleri, çırpılmış yumurta, kıyılmış sarımsak, rendelenmiş limon kabuğu, doğradığınız taze soğan, un ve haşlanmış ıspanağı ekleyip iyice karıştırın. Elinizi ıslatarak kroket harcından parçalar koparıp kroket şekli verin. Kroketleri tepsiye dizin ve 30 dakika dondurucuda bekletin. Galeta ununu fırın kağıdına yayın. 30 dakika dondurucuda dinlendirdiğiniz kroketleri önce çırpılmış yumurtaya, sonra galeta ununa bulayın. Fazla galeta ununu silkeleyin. Ayçiçek yağını tavaya alıp kızdırın. Kroketlerin her tarafını kızartın. Kroketleri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağlarını süzdürün.



Otlu yoğurt sos için, tüm malzemeleri bir kaseye alıp iyice çırpın. Kroket ile birlikte servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.