Izgara tabağı

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Lezzet şöleni!

- kişilik -

Malzemeler

1 adet patlıcan

1 adet kabak, birer adet sarı-kırmızı biber

10 adet kültür mantarı,

1 salkım kokteyl domates

1 kase yoğurt

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 demet taze fesleğen

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 adet çöp şiş



Hazırlanışı:

Sebzeleri yıkayıp kalınca doğrayın. Baharatlarla tatlandırıp ızgarada pişirin. Mantarları da şişe dizip ızgarada önlü arkalı pişirin. Patlıcanı ızgarada közleyip servis tabağına alın. En son tüm ızgara sebzenin üzerine, zeytinyağı, taze fesleğen, tuz ve karabiberi bir havanda karıştırarak, hazırladığınız sosu gezdirin. Dilerseniz sosa sarımsak da ilave edebilirsiniz. Yoğurt ve salkım domates ile birlikte servis edin.



*EvBahçe dergisinden alınmıştır.