İzmir tulum peynirli kabak salata tarifi

Malzemeler:

2 kabak

100 gr ceviz içi

1 portakalın rendelenmiş kabuğu

150 gr İzmir tulum peyniri Zeytinyağı

1 limonun suyu

Tuz



Hazırlanışı:

Kabakların kabuklarını temizleyip çok ince dilimleyin. Bir tencerede suyu kaynatıp tuz ilave edin. Kabakları içine atıp 1-2 dakika haşlayın. Kabakları sudan alıp suyunu süzün. 10 çapında geniş kenarlı mutfak çemberini servis tabağına yerleştirin. İçine bir sıra haşladığınız kabaktan yerleştirin. Üzerine ceviz içi serpin. İnce dilimlediğiniz tulum peynirini cevizlerin üzerine paylaştırın. Rendelenmiş portakal kabuklarını serpin. Bu işleme çemberin içi doluncaya kadar devam edin. Çemberi dikkatlice çıkarın. Zeytinyağı, limon suyu ve tuzu bir kapta karıştırıp salatanın üzerine dökün. Üzerine tekrar rendelenmiş portakal kabuğu serpip servis yapın.