Kabak casserole tarifi

Malzemeler:

Yarım su bardağı süzme yoğurt

Yarım su bardağı krema

1 yumurta

2 yemek kaşığı un

7~8 kabak

1 su bardağı rendelenmiş mozarella peyniri

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Yoğurt, krema, yumurta ve unu geniş bir karıştırma kabına alın. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar bir spatula yardımıyla karıştırın. Rendeleyip suyunu sıktığınız kabakları ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırın. Harcın yarısını bir fırın kabına alın. Üzerine mozarella peynirinin yarısını ilave edin. Kalan harcı peynirin üzerine yayıp önceden ısıtılmış 190 derece fırında 35 dakika pişirin. Fırından alıp kalan mozarella peynirini serpin ve üzeri kızarıncaya kadar 15-20 dakika daha pişirip fırından alın. Sıcak servis yapın.