Kabak çintmesi tarifi

Malzemeler:

4 kabak

3 domates

1 soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

5~6 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

5~6 dal nane



Hazırlanışı:

Yemeklik doğradığınız soğanı ve ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında 2-3 dakika soteleyin. Doğradığınız kabakları ilave edip hafif yumuşayıncaya kadar sotelemeye devam edin. Küp doğradığınız domatesleri ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırın. Domatesler suyunu çekip kabaklar iyice yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin. İnce kıydığınız naneyi ilave edip ocaktan alın.