Kaburga dolması iç pilav

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10-12 kişilik

Malzemeler

2 kg kuzu veya oğlak kaburgası

1 su bardağı pirinç

300 gr çiğ badem

½ çay bardağı fındık yağı

500 gr kuşbaşı kuzu eti

1 demet taze reyhan

1 kutu kürdan

2/3 su bardağı yoğurt

Tuz, karabiber, yenibahar, kekik

İç pilav



Hazırlanışı

Kasabınıza kaburganın etiyle kemiğinin arasını cep gibi açtırın. Tuz, karabiber ve yenibaharı karıştırın, kaburganın içini dışını bu karışımla ovun. Pirinci yıkayın, süzün. Bademleri haşlayın ve kabuklarını çıkarın, kavurun. Aynı yağa etin rengi değişinceye kadar kavurun. Delikli kepçeyle alın. Pirinci koyun, ½ su bardağı su ilave edin, pişirin. Pişen pirincin üstüne kavrulmuş bademi, kuzu etini, kıyılmış reyhanı, kekiği ilave edin, harmanlayın. Malzeme soğuduğunda kaburga cebine doldurun, etleri kürdanla birbirine iliştirin. Bir tencereye, çok az yağ koyun, kızdırın. Kaburgayı sırt kısmı aşağıya gelecek şekilde yerleştirin, kızartın. Yeterince kızardığında, döndürün, kaburganın sırtı yukarı baksın. Etin üstüne çıkacak kadar kaynar su ekleyin, tencerenin kapağını kapatın. Etin körpeliğine göre, kaburga en az 3, en çok 6 saatte pişecektir. Fırınınızı 220 derecede ısıtın. Pişmiş kaburganın üzerine yoğurt sürün, 10-15 dakika bırakın, rengi parlasın. İç pilavla servis yapın.