Kaburga dolması iç pilav
10-12 kişilik
Malzemeler
2 kg kuzu veya oğlak kaburgası
1 su bardağı pirinç
300 gr çiğ badem
½ çay bardağı fındık yağı
500 gr kuşbaşı kuzu eti
1 demet taze reyhan
1 kutu kürdan
2/3 su bardağı yoğurt
Tuz, karabiber, yenibahar, kekik
İç pilav
Hazırlanışı
Kasabınıza kaburganın etiyle kemiğinin
arasını cep gibi açtırın. Tuz, karabiber ve
yenibaharı karıştırın, kaburganın içini dışını
bu karışımla ovun. Pirinci yıkayın, süzün.
Bademleri haşlayın ve kabuklarını çıkarın,
kavurun. Aynı yağa etin rengi değişinceye
kadar kavurun. Delikli kepçeyle alın. Pirinci
koyun, ½ su bardağı su ilave edin, pişirin.
Pişen pirincin üstüne kavrulmuş bademi,
kuzu etini, kıyılmış reyhanı, kekiği ilave
edin, harmanlayın. Malzeme soğuduğunda
kaburga cebine doldurun, etleri kürdanla
birbirine iliştirin. Bir tencereye, çok az yağ
koyun, kızdırın. Kaburgayı sırt kısmı aşağıya
gelecek şekilde yerleştirin, kızartın. Yeterince
kızardığında, döndürün, kaburganın sırtı
yukarı baksın. Etin üstüne çıkacak kadar
kaynar su ekleyin, tencerenin kapağını
kapatın. Etin körpeliğine göre, kaburga en
az 3, en çok 6 saatte pişecektir. Fırınınızı
220 derecede ısıtın. Pişmiş kaburganın
üzerine yoğurt sürün, 10-15 dakika bırakın,
rengi parlasın. İç pilavla servis yapın.