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Kaburga dolması iç pilav

 10-12 kişilik
Malzemeler
2 kg kuzu veya oğlak kaburgası
1 su bardağı pirinç
300 gr çiğ badem
½ çay bardağı fındık yağı
500 gr kuşbaşı kuzu eti
1 demet taze reyhan
1 kutu kürdan
2/3 su bardağı yoğurt
Tuz, karabiber, yenibahar, kekik
İç pilav

Hazırlanışı
Kasabınıza kaburganın etiyle kemiğinin arasını cep gibi açtırın. Tuz, karabiber ve yenibaharı karıştırın, kaburganın içini dışını bu karışımla ovun. Pirinci yıkayın, süzün. Bademleri haşlayın ve kabuklarını çıkarın, kavurun. Aynı yağa etin rengi değişinceye kadar kavurun. Delikli kepçeyle alın. Pirinci koyun, ½ su bardağı su ilave edin, pişirin. Pişen pirincin üstüne kavrulmuş bademi, kuzu etini, kıyılmış reyhanı, kekiği ilave edin, harmanlayın. Malzeme soğuduğunda kaburga cebine doldurun, etleri kürdanla birbirine iliştirin. Bir tencereye, çok az yağ koyun, kızdırın. Kaburgayı sırt kısmı aşağıya gelecek şekilde yerleştirin, kızartın. Yeterince kızardığında, döndürün, kaburganın sırtı yukarı baksın. Etin üstüne çıkacak kadar kaynar su ekleyin, tencerenin kapağını kapatın. Etin körpeliğine göre, kaburga en az 3, en çok 6 saatte pişecektir. Fırınınızı 220 derecede ısıtın. Pişmiş kaburganın üzerine yoğurt sürün, 10-15 dakika bırakın, rengi parlasın. İç pilavla servis yapın.

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