Kalamarlı rezene tarifi

Malzemeler:

1 paket dondurulmuş kalamar

1 demet rezene

1 soğan

4 sivri biber

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 diş ezilmiş sarımsak

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Rezeneyi yıkayıp süzün. Yeşil dallarından birkaç dal ayırın. Kalamarı dondurucudan çıkarıp hiç bekletmeden tencereye alın. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ayrı bir tencerede zeytinyağını ısıtın. Yemeklik doğradığınız soğanı pembeleşinceye kadar kavurun. Kalamarları, iri doğradığınız sivri biberleri, ezilmiş sarımsağı ve iri parçalara bölünmüş rezeneyi ilave edin. 10 dakika daha pişirin. Taze rezene yapraklarıyla süsleyip sıcak servis yapın.