Kaşar peynirli köfte tarifi...
80 gr dana kıyma
80 gr kuzu kıyma
1/4 demet maydanoz
2 yemek kaşığı rendelenmiş
Kaşar peyniri
1 çay kaşığı kimyon
2 yemek kaşığı ayçiçeğiyağı
1 domates
1 sivri biber
Tuz
Karabiber
1 tırnak pide
Raita sos için
1 yemek kaşığı yoğurt
Toz kırmızı biber
Kimyon
Yenibahar
Tuz
Hazırlanışı
Kıyma, baharatlar, rendelenmiş kaşar peyniri ve ince kıyılmış maydanozu iyice karıştırıp köfte harcı elde edin ve şişe geçirin. Köfteleri, dörde böldüğünüz domatesi ve sivri biberi ızgarada pişirin.
Raita sos için, yoğurt, toz kırmızı biber, kimyon, yenibahar ve tuzu bir kapta karıştırın. Köfteyi sos, bulgur pilavı, pide, biber ve domates ile servis yapın.
* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.
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