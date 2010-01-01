Kaşar peynirli köfte tarifi...

Malzemeler

80 gr dana kıyma

80 gr kuzu kıyma

1/4 demet maydanoz

2 yemek kaşığı rendelenmiş

Kaşar peyniri

1 çay kaşığı kimyon

2 yemek kaşığı ayçiçeğiyağı

1 domates

1 sivri biber

Tuz

Karabiber

1 tırnak pide

Raita sos için

1 yemek kaşığı yoğurt

Toz kırmızı biber

Kimyon

Yenibahar

Tuz



Hazırlanışı

Kıyma, baharatlar, rendelenmiş kaşar peyniri ve ince kıyılmış maydanozu iyice karıştırıp köfte harcı elde edin ve şişe geçirin. Köfteleri, dörde böldüğünüz domatesi ve sivri biberi ızgarada pişirin.

Raita sos için, yoğurt, toz kırmızı biber, kimyon, yenibahar ve tuzu bir kapta karıştırın. Köfteyi sos, bulgur pilavı, pide, biber ve domates ile servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.



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