Kavurma kıymalı Ali Nazik kebabı

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6 kişilik

Malzemeler

1 kg patlıcan

900 gr orta yağlı kıyma

50 ml süzme yoğurt

4 diş sarımsak

30 gr tereyağı

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Kıyılmış maydanoz



Hazırlanışı:

Patlıcanları közde yumuşayana kadar pişirin. Pişirdiğimiz patlıcanları kesme tahtasında kıyın. Ezilmiş sarımsaklara patlıcan ve süzme yoğurdu ekleyip karıştırın. Kıymayı tavaya alıp kavurun. Pul biber, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Yoğurtlu patlıcanı servis tabağına alın ve üzerine kıymalı harcı yayıp kıyılmış maydanoz serpin. Yanında lavaş ekmeğiyle servis yapın.