Kavurma kıymalı Ali Nazik kebabı
6 kişilik
Malzemeler
1 kg patlıcan
900 gr orta yağlı kıyma
50 ml süzme yoğurt
4 diş sarımsak
30 gr tereyağı
Tuz
Karabiber
Kırmızı pul biber
Kıyılmış maydanoz
Hazırlanışı:
Patlıcanları közde yumuşayana kadar pişirin. Pişirdiğimiz patlıcanları kesme tahtasında kıyın. Ezilmiş sarımsaklara patlıcan ve süzme yoğurdu ekleyip karıştırın. Kıymayı tavaya alıp kavurun. Pul biber, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Yoğurtlu patlıcanı servis tabağına alın ve üzerine kıymalı harcı yayıp kıyılmış maydanoz serpin. Yanında lavaş ekmeğiyle servis yapın.