Keçi peynirli, mercimekli, ıspanak salatası

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- kişilik -

Malzemeler

250 gr körpe ıspanak yaprakları

Yarım su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1 dolmalık sarı biber

5 kiraz domates

1 dolmalık kırmızıbiber

Baharatlı ve peynirli ekmek için

4 dilim baget ekmeği

4 dilim keçi peyniri

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı kıyılmış maydanoz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber

Sosu için

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Birer yemek kaşığı nar ekşisi ve soya sosu

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım limonun suyu



Hazırlanışı:

Biberleri ince parçalar şeklinde doğrayın. Domatesleri ortadan ikiye kesin. Ispanak yaprakları, yeşil mercimek, biber ve domatesleri büyük bir kaseye alın. Baget ekmeklerinin üzerine keçi peynirlerini yerleştirin. Baharat karışımını bir kasede karıştırıp peynirlerin üzerine sürün. Sıcak fırında peynir eriyene kadar pişirin. Salatanın sosu için gereken malzemeleri bir kasede çırpın. Salata malzemesinin üzerine gezdirip harmanlayın. Peynirli ekmek dilimlerini salatanın üzerine yerleştirip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

