Keçi peynirli, mercimekli, ıspanak salatası
- kişilik
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Malzemeler
250 gr körpe ıspanak yaprakları
Yarım su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
1 dolmalık sarı biber
5 kiraz domates
1 dolmalık kırmızıbiber
Baharatlı ve peynirli ekmek için
4 dilim baget ekmeği
4 dilim keçi peyniri
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı nane
1 çay kaşığı kıyılmış maydanoz
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber
Sosu için
4 yemek kaşığı zeytinyağı
Birer yemek kaşığı nar ekşisi ve soya sosu
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım limonun suyu
Hazırlanışı:
Biberleri ince parçalar şeklinde doğrayın. Domatesleri ortadan ikiye kesin. Ispanak yaprakları, yeşil mercimek, biber ve domatesleri büyük bir kaseye alın. Baget ekmeklerinin üzerine keçi peynirlerini yerleştirin. Baharat karışımını bir kasede karıştırıp peynirlerin üzerine sürün. Sıcak fırında peynir eriyene kadar pişirin. Salatanın sosu için gereken malzemeleri bir kasede çırpın. Salata malzemesinin üzerine gezdirip harmanlayın. Peynirli ekmek dilimlerini salatanın üzerine yerleştirip servis yapın.
* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.