Kerevizli patates mücveri tarifi

Malzemeler

4 patates

1 kereviz

1 soğan

5 dal maydanoz

2 yumurta

2 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

Sosu için

1 yemek kaşığı mayonez

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

Tarhun otu

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Rendelediğiniz patates, kereviz ve soğanı geniş bir kaseye alın. İnce kıydığınız maydanoz, yumurtalar, un, tuz ve karabiberi ilave edip karıştırın. Hazırladığınız harcın tamamını yağladığınız yapışmaz yüzeyli bir tavaya yayın. Her iki tarafını da kızartın. Yağlı kağıt üzerine alıp fazla yağını çektirin. Sosu için gerekli tüm malzemeyi bir kasede karıştırın. Kerevizli patates mücverini bir servis tabağına alın. Yanında hazırladığınız sos ile servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

