Tadına doyulmaz bir lezzet!

Malzemeler



• 500 gr kestane

• 2 adet orta boy kereviz

• 1 adet küçük kuru soğan

• 1 limon

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• Taze adaçayı

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber





Hazırlanışı

Kerevizleri soyun, limonla ovun, enlemesine ikiye kesin ve her birini enginar gibi çanak haline getirin. Daha sonra kerevizleri limon suyu, zeytinyağı, 2-3 adaçayı yaprağı, dörde kesilmiş kuru soğan ve tuz eklediğiniz suda yumuşayana kadar, yaklaşık 15 dakika pişirin. Ardından kestaneleri 30 dakika kadar haşlayın. Kestanelerin dördünü süslemede kullanmak için kırmadan bütün olarak soyun. Kalan kestaneleri püre olacağı için ortadan ikiye kesin ve bıçak ucu veya kaşıkla boşaltın. Kestaneleri kerevizin pişme suyundan azar azar ilave ederek blender ile ezin ve püre haline getirin. Tuz ve biber ilave edin. Hazırladığınız kestane püresini krema sıkacağı ile veya kaşıkla kereviz çanaklarına paylaştırın, bütün kestane ve adaçayı ile süsleyerek servis yapın.