Kestaneli karalahana çorbası

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Damaklarınızı tatlandıracak bir lezzet!

4 kişilik -

Karalahanaların kalın saplarını ayıklayıp yaprakları irice doğrayın. İyice yıkayıp 1.5 litre kaynar suda, 10 dakika sapları yumuşayıncaya kadar haşlayın. Yaprakları büyük bir kaba koyduğunuz süzgeçle süzdürüp kenara alın. Haşlama suyunu kullanmak için saklayın. Bir tencerenin içinde kestaneleri yumuşayıncaya kadar haşlayın ve kabuklarını soyun. Karalahanaları haşladığınız tencerede, biraz zeytinyağı kullanarak ince doğranmış soğanı yumuşayıncaya kadar soteleyin. Sarımsak ve ince kıyılmış biberiyeyi ilave edip birkaç dakika pişirin. Kestaneleri ekleyip karıştırın, karalahanaları ilave edip tuz ve karabiberle tatlandırın. Kırmızı şarabı ilave edip kaynatın. Şarap kaynamaya başlayınca birkaç dakika daha pişirmeye devam edin. Kalan haşlama suyunu ilave edip 10 dakika kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Çorbanın üçte birini püre haline getirin, kalanını doku katması için ilave edin. Çorbayı, üzerine taze kızarmış ekmek koyup, zeytinyağı gezdirerek ve rende parmesan serpiştirerek servis edin.