Masanıza renk katacak bir tarif...

Malzemeler

• 1.5 çay bardağı sarı mercimek

• 1.5 çay bardağı yeşil mercimek

• 1 orta boy kuru soğan

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 1-2 yemek kaşığı kimyon

• 1-2 çay kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı çekilmiş karabiber

• Su

Hazırlanışı

Yeşil mercimeği yıkayın, kaynar suda 1-2 dakika haşlayıp, süzün. Ardından mercimeği 4-5 çay bardağı su ile tekrar ateşe koyup, 15 dakika kadar pişirmeye devam edin. Soğanı küçük küp doğrayın, tereyağı ile 2-3 dakika soteleyin. Sarı mercimeği yıkayın, sotelenmiş soğan, sarı mercimek, üç çay bardağı sıcak su, tuz, karabiber ve kimyonu pişmekte olan yeşil mercimeğe ilave edin. Tümünü birlikte orta ateşte 5-10 dakika pişirin. Sade veya kimyon ilave edilmiş süzme yoğurt ile servis yapın.