Kinoalı sebze köftesi tarifi...

Malzemeler

• 1 su bardağı kinoa

• 2 su bardağı sıcak sebze suyu

• 1 yumurta

• 1 küçük boy kabak

• 1 küçük boy havuç

• 2 dal taze soğan

• 1/4 demet maydanoz

• 1/4 demet dereotu

• 1/4 çay kaşığı tuz

• 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

• 1/2 çay kaşığı kişniş

Hazırlanışı

Bol suda yıkayıp suyunu süzdüğünüz kinoa tohumlarını sıcak sebze suyunda suyunu çekene kadar yaklaşık 15-20 dakika haşlayın. Havuç ve kabağı rendeleyin. Taze soğanları ince ince doğrayın. Dereotu ve maydanozları incecik kıyın. Sebze suyunda haşlanan kinoayı, cam bir karıştırma kabına alın ve soğuması için bir kenarda bekletin. Rendelenmiş havuç, kabağı doğranmış yeşilliklerle karıştırın. Tuz, taze çekilmiş tane karabiber ve kişnişle tatlandırın. Son olarak yumurtayı da kattıktan sonra tüm malzemeyi bir kaşık yardımıyla özleşene kadar karıştırın. Zeytinyağını teflon bir tavada kızdırın. Hazırladığınız kinoalı sebze köftesi harcından bir yemek kaşığı kadar alın ve tavaya bırakın. Üzerine hafif bir şekilde bastırarak, arkalı önlü renk alana kadar kızartın ve servis edin.