Kiraz domatesli ve sotelenmiş sebzeli biftek
- kişilik
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Malzemeler
3 yemek kaşığı tereyağı
4 parça biftek
Zeytinyağı
1 dolmalık kırmızıbiber
1 dolmalık sarı biber
1 dolmalık yeşil biber
1 kırmızı soğan
Kiraz domates
Hazırlanışı:
Bifteklerin üzerine zeytinyağı sürüp ızgarada pişirin. Biberleri ve soğanı temizleyip iri, uzun parçalar şeklinde doğrayın. 3 yemek kaşığı tereyağını tavaya alıp ısıtın. Biberleri, soğanı ve domatesleri ekleyip soteleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Biftekle birlikte sıcak servis yapın.