Kiraz domatesli ve sotelenmiş sebzeli biftek

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- kişilik -

Malzemeler

3 yemek kaşığı tereyağı

4 parça biftek

Zeytinyağı

1 dolmalık kırmızıbiber

1 dolmalık sarı biber

1 dolmalık yeşil biber

1 kırmızı soğan

Kiraz domates



Hazırlanışı:

Bifteklerin üzerine zeytinyağı sürüp ızgarada pişirin. Biberleri ve soğanı temizleyip iri, uzun parçalar şeklinde doğrayın. 3 yemek kaşığı tereyağını tavaya alıp ısıtın. Biberleri, soğanı ve domatesleri ekleyip soteleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Biftekle birlikte sıcak servis yapın.