Kırma Tavuk kebabı tarifi

Malzemeler:

1 adet bütün tavuk

2 adet kuru soğan

2 su bardağı su

4-5 adet Arnavut biberi

3 yemek kaşığı tereyağı

1/2 bağ maydanoz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz



Hazırlanışı:

Tavukları 8 eşit parçaya bölün. Tereyağını tencerede eritin. Tavukları kızdırdığınız tereyağının içine atıp renkleri değişene kadar arkalı önlü çevirerek kızartın. Tavuklar kızardıktan sonra içine tuz, karabiber, kimyon ve iri doğranmış soğan ile Arnavut biberlerini ekleyin. 2 su bardağı suyu ilave edip, altını kısarak 20-25 dakika pişmeye bırakın. İnce doğranmış maydanozları üzerine serpip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.