Kırmızı mercimekli yaprak sarması tarifi

Malzemeler:

500 g asma yaprağı

İç harcı için

2 soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 çay bardağı baldo pirinç

1 su bardağı bulgur

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Nane

Kimyon

Yenibahar

1 çay bardağı su

Üzeri için

Yoğurt

Tereyağı

Kırmızı pul biber



Hazırlanışı:

Yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Salçayı ilave edip kokusu çıkıncaya kadar kavurup kırmızı mercimek, baldo pirinç ve bulguru ilave edip 3-4 dakika kavurun. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp 2.5 su bardağı sıcak su ilave edip kısık ateşte 15 dakika pişirin ve ocaktan alın. Asma yapraklarını 3-4 dakika sıcak suda bekletin. Soğuyan harçtan asma yapraklarına bir tatlı kaşığı kadar koyarak muska şeklinde sarıp yayvan bir tencereye dizin. Üzerlerine zeytinyağı gezdirip su ilave edin ve yapraklar tamamen yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin. Üzeri için tereyağını bir sos tenceresinde eritin. Kımızı pul biberi ilave edip ocaktan alın. Sarmaların üzerini yoğurt ve biberli yağ ile süsleyerek ılık servis yapın.