Kırmızı soğanlı ve kaparili mezgit fileto

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4 kişilik

Malzemeler

2 parça mezgit fileto

2 kırmızı soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı taneli hardal sos

Maydanoz yaprakları

Tuz



Hazırlanışı

Mezgit filetoları keskin bıçakla kenarlarını keserek kare parçalar elde edin. Kırmızı soğanların kabuğunu soyup yuvarlak halkalar şeklinde kesin. Zeytinyağı, soğan ve taneli hardal sosunu bir kasede karıştırın. Mezgit filetoların üzerine bu karışımı bolca sürün. Filetoları bir kevgirin içine yerleştirin. üzerine bir kapak kapatıp içinde kaynar su bulunan bir tencerenin üzerine yerleştirin. Filetoları buharda 25 dakika pişirin. Maydanoz yapraklarıyla süsleyip servis yapın.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.