Kırmızıbiber dolması

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Kırmızı biber hem faydalı hem de lezzetli...

12 kişilik -

Malzemeler

10-12 orta boy salçalık kırmızıbiber

250 gr dana kıyma

1 su bardağı pirinç

1 çay bardağı ayçiçek yağı

2 domates

Yarım demet maydanoz

1 orta boy soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Nane



Hazırlanışı:

Salçalık kırmızıbiberleri yıkayın. Sap kısımlarını kapak yapılabilecek şekilde bıçakla kesin. İçindeki çekirdekleri çıkarın. Biberlerin içini hafifçe tuzlayın. Pirinçleri yıkayıp süzün. Domateslerin kabuklarını ve çekirdeklerini temizleyip kıyın. Kıymayı, yemeklik doğranmış soğanı, ayçiçek yağının yarısını, pirinci, domatesleri, nane, maydanoz, tuz ve karabiberi karıştırın. Biberlerin içini hazırladığınız harçla doldurun. Kırmızıbiber dolmalarını orta boy bir tencereye dik ve yan yana yerleştirin. üzerlerine kapaklarını yerleştirin. Kalan yağı ve domates salçasını küçük bir tavada hafifçe kavurarak içine 2 bardak sıcak su ilave edin. Hazırladığınız sosu tencerenin kenarından ilave edin. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra ise kısık ateşte pişirin. Sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.

