Kıtır ekmekli sıcak domates

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- kişilik -

Malzemeler

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 soğan

3 diş sarımsak

3 domates

15 kiraz domates

Taze kekik

1 yemek kaşığı toz şeker

85 gr ufalanmış ekmek içi

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Fırını 180 derecede ısıtın. Sarımsakların ve soğanların kabuğunu soyup kıyın. Zeytinyağını tavada ısıtıp soğan ve sarımsağı kısık ateşte soteleyin. Domatesleri yıkayıp kurulayın. Kiraz domatesleri ortadan ikiye kesin. Diğer domatesleri iri parçalar şeklinde doğrayın. Soğan ve sarımsağı sotelediğiniz tavaya ilave edin. Kekik yaprakları, şeker, 50 gr ufalanmış ekmek içi, tuz ve karabiberi ekleyip sotelemeye devam edin. Hazırladığınız karışımı ısıya dayanıklı bir fırın kabına alın. üzerine kalan ekmek içlerini serpin. Sıcak fırında 30-35 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.





