Kıtır ekmekli ve peynirli biber dolması

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4 kişilik -

Malzemeler

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

4 salçalık kırmızı biber

100 gr mozzarella peyniri

50 gr taze kaşar peyniri

50 gr lor peyniri

2 yemek kaşığı kıyılmış mercanköşk

100 gr siyah zeytin

3 diş sarımsak

4 dilim peksimet

Tuz

Taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı

Salçalık biberleri yıkayıp kurulayın. Sapları kalacak şekilde enine ikiye kesip çekirdeklerini temizleyin. Mozzarella ve kaşar peynirini rendeleyin. Lor peyniri, kıyılmış mercanköşk, çekirdekleri çıkarılmış siyah zeytin, kıyılmış sarımsak ve ufalanmış peksimetleri ekleyip karıştırın. Taze çekilmiş karabiber ve gerekirse tuzla tatlandırın. Hazırladığınız peynirli harcı biberlerin içine paylaştırın. 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından çıkardığınız biberlerin üzerine Sızma zeytinyağı gezdirip servis yapın.

Dilerseniz Mozzarella peyniri yerine tulum peyniri kullanabilirsiniz.