Kıymalı alinazik kebabı tarifi
Malzemeler:
50 ml süzme yoğurt
4 diş sarımsak
3 su bardağı közlenmiş patlıcan
900 g orta yağlı kıyma
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 çay bardağı rendelenmiş domates
Tuz
Karabiber
Kırmızı pul biber
Üzeri için
Maydanoz
Hazırlanışı:
Süzme yoğurdu geniş bir kaseye alın. Ezdiğiniz sarımsaklar ve közlenmiş patlıcanı, ilave edip karıştırın. Kıymayı, zeytinyağında rengi dönünceye kadar kavurun. Biber salçası ve rendelenmiş domatesi ilave edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp 20 dakika kadar pişirin. Yoğurtlu patlıcanı bir servis tabağına alın. Üzerine kıymalı harcı yayın. İnce kıydığınız maydanoz ile süsleyerek sıcak servis yapın.