Kıymalı alinazik kebabı tarifi

Malzemeler:

50 ml süzme yoğurt

4 diş sarımsak

3 su bardağı közlenmiş patlıcan

900 g orta yağlı kıyma

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay bardağı rendelenmiş domates

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Üzeri için

Maydanoz



Hazırlanışı:

Süzme yoğurdu geniş bir kaseye alın. Ezdiğiniz sarımsaklar ve közlenmiş patlıcanı, ilave edip karıştırın. Kıymayı, zeytinyağında rengi dönünceye kadar kavurun. Biber salçası ve rendelenmiş domatesi ilave edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp 20 dakika kadar pişirin. Yoğurtlu patlıcanı bir servis tabağına alın. Üzerine kıymalı harcı yayın. İnce kıydığınız maydanoz ile süsleyerek sıcak servis yapın.