Kıymalı ebegümeci tarifi

Malzemeler:

100 g dana kıyma

2 demet ebegümeci

1 soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı pirinç

2 domates

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Ebegümecinin yapraklarını ayıklayıp soğuk suyla yıkayın. Zeytinyağını ısıtın. Kıymayı rengi dönene kadar kavurun. Üzerine yemeklik doğradığınız soğan, tuz ve karabiberi ilave edip kavurmaya devam edin. Soğanlar piştikten sonra kabuğunu soyup küp doğradığınız domatesleri, ebegümeci yapraklarını ve pirinci ilave edin. Kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.