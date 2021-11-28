Kıymalı rulo börek tarifi nasıl yapılır?

Hafta sonu kahvaltılar ya da çay yanına gidebilecek bir önerimiz var: Kıymalı rulo börek... Nasıl yapılır diyorsanız işte tarif ve yapılış aşamaları...

Kıymalı rulo börek tarifi nasıl yapılır?
  • Malzemeler:

    3 yufka
    400 g kıyma
    2 kuru soğan
    1 kırmızı kapya biber
    Tuz
    Karabiber
    Kimyon
    Sosu için
    1 yumurta
    Yarım çay bardağı sıvı yağ
    1 çay bardağı süt
    3 yemek kaşığı yoğurt
    Tuz

    Hazırlanışı:
  • Sos için yumurta, sıvı yağ, süt, yoğurt ve tuzu karıştırın. Ardından kıyma, soğan, biber ve baharatları karıştırma kabında harmanlayın.
  • Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine 1 adet yufkayı serin. Kenarda kalan fazla kısımları içeri katlayın.
  • Hazırladığınız sosu üzerine gezdirin. İkinci ve üçüncü katları da aynı şekilde tamamlayın.
  • Son yufkanın üzerine, hazırladığınız kıymalı karışımı yayın.
  • Böreği, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
  • Piştikten sonra üzerini temiz bir bezle örtün ve 15 dakika kadar bekletin. Böreği rulo haline getirerek servis yapın.