Kıymalı rulo börek tarifi nasıl yapılır?
Hafta sonu kahvaltılar ya da çay yanına gidebilecek bir önerimiz var: Kıymalı rulo börek... Nasıl yapılır diyorsanız işte tarif ve yapılış aşamaları...
- Malzemeler:
3 yufka
400 g kıyma
2 kuru soğan
1 kırmızı kapya biber
Tuz
Karabiber
Kimyon
Sosu için
1 yumurta
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı süt
3 yemek kaşığı yoğurt
Tuz
Hazırlanışı:
- Sos için yumurta, sıvı yağ, süt, yoğurt ve tuzu karıştırın. Ardından kıyma, soğan, biber ve baharatları karıştırma kabında harmanlayın.
- Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine 1 adet yufkayı serin. Kenarda kalan fazla kısımları içeri katlayın.
- Hazırladığınız sosu üzerine gezdirin. İkinci ve üçüncü katları da aynı şekilde tamamlayın.
- Son yufkanın üzerine, hazırladığınız kıymalı karışımı yayın.
- Böreği, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
- Piştikten sonra üzerini temiz bir bezle örtün ve 15 dakika kadar bekletin. Böreği rulo haline getirerek servis yapın.