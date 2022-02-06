Kıymalı taş böreği tarifi nasıl yapılır?
Hafta sonu çay yanında börek sevenlerden misiniz? Kıymalı taş böreği tarifi nasıl yapılır diyorsanız işte gerekli malzemeler ve tarifin yapım aşamaları...
- Malzemeler:
6 milföy hamuru
400 g orta yağlı dana kıyma
2 soğan (ince doğranmış)
30 g tereyağı
20 g domates salçası
300 ml et suyu
4 g toz şeker
1 g kuru nane
2 yumurtanın sarısı
80 g donuk bezelye
4 g çörek otu
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı:
- İşe tereyağında ince doğranmış soğanları kavurmakla başlayın. Ardından kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin.
- Domates salçasını ilave edin ve kokusu gidene kadar kavurun. Et suyunu, şekeri, tuz ve karabiberi ekleyin.
- Altını kısın ve yaklaşık 20 dakika pişirin. Pişmesine yakın, bezelyeleri ilave edin ve bezelyelerin yumuşadığından emin olun. Kuru nane, tuz ve karabiber ekleyerek lezzetlendirin, soğumaya alın.
- Milföy hamurunu, unlanmış tezgâh üzerinde 1 cm kalınlığında açın. Açtığınız hamuru 10 x 10 cm’lik kareler halinde kesin, et harcından bir miktar karelerin ortasına yerleştirin.
- Hamurun dört kenarını bohça gibi katlayın, katlı taraf altta kalacak şekilde börekleri fırın tepsisine dizin.
- Ayrı bir kapta yumurta sarısını çırpıp böreklerin üzerine sürün, çörek otu serpin ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt-üst ızgara fan modunda altın sarısı rengi alıp kabarıncaya kadar 25-30 dakika pişirin.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.