Köri soslu kuzu incik tarifi

Malzemeler:

4 kuzu incik

250 g arpacık soğan

5-6 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Defne yaprakları

4-5 bebek havuç

3-4 bebek patates

4-5 bebek havuç

3-4 bebek patates

1 su bardağı krema

Tuz

Değirmen karabiber

Köri

1 tutam taze kekik



Hazırlanışı:

Kuzu incik etlerini geniş bir tencerede haşlayın. Arpacık soğanlar ve ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Defne yaprakları, ortadan ikiye kestiğiniz bebek patatesler ve bebek havuçları ilave edip sotelemeye devam edin. Sebzeler yumuşamaya başlayınca haşladığınız kuzu incik etleri, bir kepçe kadar et suyu, krema, tuz ve baharatları ilave edip 10-15 dakika daha pişirin. Taze kekiği ilave edip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.