Köri soslu sebzeli pirinç makarnası tarifi

Malzemeler:

Yarım paket pirinç makarnası

2 dolmalık kırmızı biber

2 dolmalık sarı biber

2 dolmalık yeşil biber

Yarım çay bardağı zeytinyağı

6~7 dal semizotu

200 ml krema

1 tatlı kaşığı köri

Üzeri için

Rendelenmiş tulum peyniri

Semizotu



Hazırlanışı:

Pirinç makarnayı haşlamadan önce bir kaba alıp 8-10 dakika soğuk suda bekletin. 5 - 6 dakika haşlayıp suyunu süzün. Jülyen doğradığınız renkli dolmalık biberleri zeytinyağında yumuşayıncaya kadar soteleyin ve ocaktan alın. Ayrı bir sos tenceresinde krema ve köriyi ısıtın. Suyunu süzdüğünüz pirinç makarnasını sotelediğiniz biberlerin üzerine ekleyin. Isıttığınız kremayı da ilave edip iyice karıştırın. Tulum peyniri ve semizotu yaprakları ile süsleyerek sıcak servis yapın.