Köri soslu sebzeli pirinç makarnası tarifi
Malzemeler:
Yarım paket pirinç makarnası
2 dolmalık kırmızı biber
2 dolmalık sarı biber
2 dolmalık yeşil biber
Yarım çay bardağı zeytinyağı
6~7 dal semizotu
200 ml krema
1 tatlı kaşığı köri
Üzeri için
Rendelenmiş tulum peyniri
Semizotu
Hazırlanışı:
Pirinç makarnayı haşlamadan önce bir kaba alıp 8-10 dakika soğuk suda bekletin. 5 - 6 dakika haşlayıp suyunu süzün. Jülyen doğradığınız renkli dolmalık biberleri zeytinyağında yumuşayıncaya kadar soteleyin ve ocaktan alın. Ayrı bir sos tenceresinde krema ve köriyi ısıtın. Suyunu süzdüğünüz pirinç makarnasını sotelediğiniz biberlerin üzerine ekleyin. Isıttığınız kremayı da ilave edip iyice karıştırın. Tulum peyniri ve semizotu yaprakları ile süsleyerek sıcak servis yapın.