Közlenmiş biber sarma

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Lezzetli bir öneri...

6 kişilik -

Malzemeler

3 salçalık kırmızıbiber

6 dal Frenk soğanı

100 gr yarım yağlı beyaz peynir

100 gr tulum peyniri

1-2 tutam maydanoz

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz



Hazırlanışı:

Biberleri közleyin. Peynirleri bir kaseye alarak çatal yardımı ile iyice ezin. İnce doğranmış maydanozu, zeytinyağı ve tuzu ekleyip iyice karıştırın. Kırmızıbiberlerin kabuğunu soyup ayıkladıktan sonra her biberi uzunlamasına ikiye kesin. Geniş kısmına peynirli harçtan koyup rulo şeklinde sarın. Frenk soğan ile bağlayın. Servis tabağına dizin. Üzerine zeytinyağı gezdirip servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.

