Közlenmiş patlıcanlı ızgara dana pirzola tarifi

Malzemeler:

3 orta boy patlıcan

1 kırmızı dolmalık biber

Yarım limonun suyu

2 orta boy kabak

8 iri kültür mantarı

4 orta boy domates

4 sivri biber

24 yeşil kuşkonmaz

200 gr dana pirzola (4 parça)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Deniz tuzu

3 yemek kaşığı hazır fesleğen sos



Hazırlanışı:

İki patlıcan ve kırmızıbiberi ızgarada çevirerek közleyin. Kabuklarını soyup iri parçalar halinde kesin. Limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırıp sos elde edin. Patlıcan ve közlenmiş biberi sos ile karıştırın. Kalan patlıcan ve kabağı yuvarlak dilimleyin. Domatesleri ortadan ikiye bölün. Fesleğen sos sürüp mangalda kızartın. Kuşkonmaz, mantar, sivribiber, kabak ve patlıcanı bir kapta fesleğen sos, zeytinyağı, tuz ve karabiberle tatlandırıp ızgarada kızartın. Dana pirzolaları ızgaraya yerleştirip üzerine deniz tuzu serpin ve bir kez çevirip içi hafif pembe olana dek kızartın. Izgara sebzeler ve közlenmiş ılık patlıcan ile birlikte servis yapın.